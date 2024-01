Nieft Köln, Berlin oder München sinn och a méi klenge Stied Demonstratioune geplangt zum Beispill a Brandenburg oder nach zu Chemnitz an Dresden a Sachsen.

E Samschdeg scho waren eng 200.000 Leit a ganz Däitschland géint Rassismus a Rietsextremismus op d'Stroosse gaangen, wéi d'Organisateuren an d'Police matgedeelt hunn. Eleng a Frankfurt am Main hu sech iwwer 35.00 Mënsche bedeelegt, änlech héich Zuele koume aus Hannover an Dortmund. D'Spëtzepolitiker vun ënnerschiddleche Parteien hu sech hannert d'Demonstratioune gestallt.

D'Demonstratioun zu Frankfurt stoung ënnert dem Motto "Demokratie verteidigen - Frankfurt gegen AfD und Rechtsruck". Opgeruff hat de Koala-Kollektiv, eng Allianz aus Zivilgesellschaft, Gewerkschaften a weideren Netregierungsorganisatiounen. Well den Undrang därmoosse grouss war, hat d'Police do déi zougeloosse Versammlungsfläch erweidert.

Och fir e Sonndeg sinn op en Neits grouss Protestaktioune geplangt.