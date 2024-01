Dem brittesche Geheimdéngscht no soll d'russesch Arméi hir Offensiv géint d'Ukrain verstäerken.

Dat geet aus engem Rapport vum Geheimdéngscht am Optrag vum brittesche Verdeedegungsministère ervir. Baséiert gëtt sech op Aussoe vun der ukrainescher Arméi, déi och vun enger staarker Hausse vu russeschen Attacken un der Front schwätzt. Eleng e Freideg wären et 81 Loft- a vill Rakéitenattacken gewiescht. 27 Prozent méi ewéi nach en Donneschdeg.

De veräiste Buedem spillt de russeschen Truppe wuel an d'Kaarten, well esou gréisser Beweegunge mat de Panzere méiglech sinn.

Iwwerdeems mécht Russland d'Ukrain fir eng Attack op e Maart an der besater Stad Donezk responsabel. D'Autoritéite vun der russescher Occupatioun schwätzen antëscht vu 25 Doudegen. 20 Persoune wäre blesséiert ginn.

De vu Russland engagéierte Gouverneur huet betount, de Maart wär e Sonndeg de Moien attackéiert ginn, do wou en am beschte besicht wär. Déi Informatioune kënnen net onofhängeg iwwerpréift ginn. D'ukrainesch Regierung huet sech nach net zu deem Tëschefäll geäussert.