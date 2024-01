Ronn 90.000 Zaldoten sinn am Asaz, dat op engem Territoire vun Norwegen bis Rumänien.

Geprouft gëtt d’Verdeedegung, am Fall wou Russland e Memberstaat géif iwwerfalen. Allen 31 Memberlänner maache mat, wéi och Schweden.

Vun der Lëtzebuerger Arméi krute mer d’lescht Woch awer confirméiert, dass keng Zaldoten vum Härebierg drun Deel huelen.

Déi bis ewell gréissten NATO-Übung zanter dem Kale Krich war 2018 mam Schwéierpunkt an Norwegen organiséiert ginn. Hei ware ronn 51.000 Zaldote bedeelegt.

Déi lescht NATO-Manöveren, déi méi grouss ware wéi déi elo geplangten Übung, ware virun der Opléisung vun der Sowjetunioun am Joer 1991. Deemools gouf et ënnert anerem nach d'Manöveren "Return of Forces to Germany". Hei waren 1988 beispillsweis ronn 125.000 Zaldote bedeelegt.