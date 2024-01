Als Reaktioun op déi rezentst Offer vun der Deutsche Bahn am Tarifsträit mat der GDL, huet d'Gewerkschaft zu engem neie Streik opgeruff.

Dëse soll vun e Mëttwoch 2 Auer bis e Méindeg 18 Auer, also knapp 6 Deeg daueren. Wéi et an enger Erklärung vun der Gewerkschaft heescht, hätt déi neist Offer vun der DB gewisen, datt dës keen Interessi un enger Eenegung huet. D'DB huet d'Streikukënnegung als "irresponsabel" bezeechent.

Beim Streit tëschent GDL an DB geet et virun allem ëm d'Fuerderung vun enger méi niddreger Wochenaarbechtszäit bei gläichem Loun, säitens der Gewerkschaft. D'GDL fuerdert eng Baisse vun de momentan 38 Stonnen d'Woch erof op 35, wärend d'DB 37 Stonnen ubitt.