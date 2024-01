D'Land ass zimmlech isoléiert, wat d'Fro vun der Zwee-Staate-Léisung ugeet, sot de Lëtzebuerger Ausseminister bei senger Arrivée zu Bréissel e Méindeg.

D'EU-Ausseminister hunn e Méindeg op hirer Reunioun separat Entrevuë mam israeelesche Chefdiplomat Israel Katz a mam palästinenseschen Ausseminister Riad al-Maliki. Och d'Ausseminister vun Ägypten, Jordanien a Saudi-Arabien ginn zu Bréissel erwaart. Haaptzil wier et, e Waffestëllstand z'erreechen, sou de Xavier Bettel.

"Am Moment sinn am Fong déi gréisst Victimmen d'Zivilpopulatioun am Gaza, nodeems Israel Victime war, mee et ass keng Surenchère, wien elo déi schlëmmst Victime war. Ech gesi just, dass haut nach Victimme ginn an dat sinn d'Palästinenser am Gazasträifen. An dofir brauch een eng Zwee-Staate-Léisung, och wann déi israeelesch Autoritéite scho soen, si wéilte keng. Si musse wëssen, dass wa se gäre Fridden hätten, da brauche se och Fridden a Palestina. Soulaang se kee Fridden a Palästina hunn, gëtt et och näischt do."

Et wier mëttlerweil schwéier z'erklären, dass Israel nach ëmmer an der Noutwier wier, esou iwwerdeems de Lëtzebuerger Chefdiplomat. Iwwer 70 Prozent vun den Affer a Gaza wiere Kanner a Fraen, do kéint een net vun Terroriste schwätzen.