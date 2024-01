Viru ronn sechs Joer hat e radikaliséierte jonke Mann bei Carcassonne Geisele geholl. E Gendaarm ass op deem Dag zum Held ginn.

De Arnaud Beltrame hat säi Eed, d'Bierger vu Frankräich ze schützen, ganz eescht geholl. Nodeem e radikaliséierten islamisteschen Attentäter am Süde vu Frankräich eng Geisel geholl hat, hat de Gendaarm ugebueden, als Tosch fir d'Fra sech an d'Hänn vum Attentäter ze beginn. Dat hat den Arnaud Beltrame mat sengem Liewe bezuelt.

E Méindeg huet elo de Prozess géint siwe méiglech Komplize vum deemolegen Attentäter ugefaangen. De sechs Männer, déi deemools tëscht 24 a 35 Joer al waren, an der Fra, déi deemools d'Frëndin vum Attentäter a knapp volljäreg war, gëtt virgehäit, datt si Member vun enger krimineller an terroristescher Vereenegung sinn. Si all solle gewosst hunn, datt den zum Zäit vun der Dot 25 Joer ale Radouane Lakdim, e Klengkriminellen, dee vu Waffe faszinéiert war a sech radikaliséiert hat, en Attentat soll geplangt hunn.

Wat war geschitt?

Am Mäerz 2018 hat de Lakdim, deen der Police bekannt war, awer net méi iwwerwaacht gouf, zwee Männer erschoss, déi sech op engem bekannten Treffpunkt fir Homosexueller gesinn haten. Dono huet hien op Poliziste geschoss, déi beim Training waren. Wéi hien dunn an e Geschäft bei Trèbes agedronge war, huet hien e Client an ee Verkeefer erschoss, d'Verkeeferin huet hien als Geisel geholl.

An der Verhandlunge mat der Police huet sech de Lakdim als "Zaldot vum Islamesche Staat" bezeechent a souguer domadder uginn, datt hie Polizisten erschoss a "Schwuler Kugelen an de Kapp gejot" huet. Besonnesch ass de Fall awer haut nach bei eisen Noperen an Erënnerung, well sech de 44 Joer ale Beamten Arnaud Beltrame ugebueden hat, fir sech als Austausch géint d'Caissière vum Buttek als Geisel ze stellen. Seng Cheffen haten him deemools ofgeroden.

Wéi d'Spezialunitéit d'Geschäft bis gestiermt hat, hat de Lakdim de Beltrame mat engem Messer esou uerg blesséiert, datt hien u senge Blessure gestuerwen ass.

Nieft dem Emmanuel Macron, deen de Courage vum Beamte bei der Trauerfeier nach eng Kéier ervirgehuewen huet, haten och den deemolegen US-President Donald Trump an de Poopst Franziskus just Luef fir de Courage vum Gendaarm iwwereg. A Frankräich goufen honnerte Stroossen a Plazen nom Arnaud Beltram ëmbenannt.