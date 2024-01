Groussbritannien an Irland goufen e Méindeg vun engem schwéiere Stuerm getraff.

Den Nordoste vun England gouf mat Wandvitesse vu bis zu 160 Kilometer an der Stonn getraff an och am Recht vum Land gouf et Warnungen.

Op der irescher Insel niewendrun waren am südlechen Deel ronn 235.000 Leit ouni Stroum, am Norden, deen zu Groussbritannien gehéiert, eng 45.000 Mënschen. Ma och am Nordweste vun England wéi och a Wales waren honnertdausende Stéit ouni Stroum, esou d'BBC.

A Schottland koum der Police no e 84 Joer ale Mann ëm d'Liewen, wéi hie mat sengem Auto an e Bam, deen ëmgefall war, gerannt ass. Well och nach op anere Plaze Beem ëmgefall sinn oder et zu Héichwaasser koum, sinn op ville Plazen Zich ausgefall.

De Stuerm "Isha" ass schonn deen zweete fir dëst Joer, deen op Groussbritannien trëfft. Ufank Januar hat den "Henk" fir schwéier Iwwerschwemmungen a Chaos am Trafic gesuergt.

Experten no gëtt de Wanter an der Regioun ëmmer méi waarm a fiicht, wat och de Risiko vun extreme Wiederevenementer erhéicht. Schold doru soll de Klimawandel sinn.