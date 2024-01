Dat mellt op alle Fall déi US-amerikanesch Noriichteplattform Axios a berifft sech op e Pabeier, dat d’Mediateuren aus dem Qatar an aus Ägypten kruten.

Israel wéilt domadder endlech sämtlech Geisele fräikréien, déi nach an der Gewalt vun der Hamas sinn.

D’Arméi géif sech deemno aus den Haaptcenteren am Norde vun der Gazasträif zeréckzéien, an den Awunner wier et nees méiglech an déi momentan nach ofgeriggelt Küsteregiounen Heem ze goen.

D’Offer geséich awer keen Enn vum Krich vir. Esou ee kéint et och just mat enger Zwee-Staate-Léisung ginn. Där Meenung bleift d’Majoritéit vun den EU-Länner.

De Baussebeoptraagte Borrel huet e Méindeg en entspriechend Konzept virgestallt, dat een elo den eenzele Parteien an der Regioun misst erklären, fir e Prozess ze lancéieren, deen dann zu deem Zil féiert.

All déi, déi dovunner näischt wësse wëllen, hätte bis ewell nach keng aner Alternativ presentéiert, sot no enger Reunioun vun den EU-Ausseministeren e Méindeg den Owend, déi däitsch Chef-Diplomatin Baerbock.

Den israeelesche Premier Netanjahu hat esou eng Iddi d’läscht Woch jo weider konsequent refuséiert, wat vun der EU, an och den USA kritiséiert gouf.