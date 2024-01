Wéinst staatlecher Hausse vun den Taxe klëmmt a Frankräich d’Roserei vun de Baueren.

Et komme generell ëmmer méi Käschten op de Secteur duer, deen d'Bauere kaum nach profitabel nennen. Hei vir am Grand-Est gouf et e Méindeg den Owend dann och weider Protestaktiounen.

Sou goufe beispillsweis d’Péage-Anlage vu Boulay an vu Saint-Avold op der A4, net wäit vu Metz ewech, manipuléiert, sou dass jidderee konnt duerchfueren ouni ze bezuelen.

Péage gratuit : des agriculteurs de Moselle ont démonté les barrières de péage de l'A4 à Saint-Avold et bâché les caméras, pour permettre aux automobilistes de passer sans payer. pic.twitter.com/NiKBheXhJP — BELeM (@Belem_74) January 23, 2024

Opération péage gratuit des agriculteurs à Saint Avold (Moselle) ce lundi soir.



pic.twitter.com/ZdI5ZWg60A — 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽 𝕏 (@SarahHRakM1) January 23, 2024

Déi national Federatioun vun den Acteuren am franséischen Agrar-Secteur hat e Méindeg eng weider Reunioun mam neie Premier Attal, an dem Landwirtschaftsminister Fesneau, wou awer net vill erauskoum, sou dass annoncéiert gouf, dass d’Protestaktioune wäerte weidergoen.

Dat huet een dann och schonn um Dënschdeg de Moie festgestallt, wéi Baueren d'A7 a Südoste vum Land blockéiert hunn, dat vu 4 Auer u. Dat huet an den Departementer Drôme an Isère natierlech fir Stau gesuergt.