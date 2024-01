D'Uewerhaus am Parlament, dat sougenannten "House of Lords" huet sech majoritär dofir ausgeschwat, d'Gesetz weider am Stand-by ze loossen.

Dat, bis bewisen ass, dass de Ruanda wierklech e séchert Accueilsland ass. Am neie Gesetz ass jo virgesinn, dass irregulär agereeste Migranten an Zukunft an dat zentral-afrikanescht Land kënne bruecht ginn, ouni dass hir Asyl-Demande gepréift gëtt. Déi brittesch Regierung erhofft sech domat eng ofschreckend Wierkung op jiddereen, deen illegal wëll eran.

U sech kann dem brittesche Recht no, d'House of Lords e Gesetz, dat schonn duerch d'House of Commons gaangen ass, guer net blockéieren, mä et kann eng Ratifizéierung erauszécken an ebe Kloerheet bei der Regierung froen.