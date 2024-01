E Méindeg an en Dënschdeg gouf China vun uergen Naturkatastrophe getraff, déi bis ewell op d'mannst 20 Leit d'Liewe kascht hunn.

Wéi déi staatlech Noriichtenagence CCTV mellt, koum et e Méindeg an der südwestlecher Provënz Yunnan zu engem Äerdrutsch, bei dem 18 Haiser verschott goufen. 200 Leit missten evakuéiert ginn, 200 Membere vun de Rettungsdéngschter waren am Asaz, fir no Vermëssten ze sichen. Bis ewell goufen 20 Doudeger entdeckt, no 24 Leit gëtt ëmmer nach gesicht.

En Dënschdeg koum et iwwerdeems zu engem Äerdbiewe vun der Stäerkt 7,1 op der Richterskala, dat an der westlecher Grenzregioun tëschent China a Kirgistan. Den Epizenter soll an der Regioun Xinjiang geleeën hunn, esou déi US-amerikanesch Agence USGS. Dobäi sollen op d'mannst 50 Haiser agefall an 78 Gebaier beschiedegt gi sinn. Berichter iwwer Doudeger ginn et bis ewell keng, d'USGS warnt awer datt mat Doudesaffer ze rechnen ass.