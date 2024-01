An ëmmer méi europäesche Länner ginn d'Bauere wéinst ze héijen Taxen op d'Strooss. Bei enger Stroossespär zu Pamiers koum et zu engem déidlechen Accident.

Wéi de President vum franséische Bauereverband FNSEA en Dënschdeg matdeelt, ass bei enger Spär vun enger Nationalstrooss vun Toulouse a Richtung Spuenien eng Fra ëm d'Liewe komm. Hire Mann an hire Duechter goufen iwwerdeem liewensgeféierlech blesséiert.

Dem Sender BFMTV no hat sech déi 35 Joer ale Bauerefra zesumme mat hirem Mann an hirer Duechter hannert Stréiballen opgehalen, wéi en Auto tëscht 5.30 a 6 Auer probéiert huet, d'Blockad ze duerchbriechen.

Déi dräi Passagéier vum Auto, deen an d'Ofspärung gerannt ass, goufen den Autoritéiten no wéinst schwéierem "Homicide involontaire" festgeholl. Allerdéngs huet de Parquet betount, datt d'Dot net virsätzlech geschitt ass, well d'Liicht-Verhältnisser "matten an der Nuecht" an "ouni Stroossebeliichtung" immens schlecht gewiescht wieren. Bei de Passagéier soll et sech ëm eng "bestuet Koppel an eng vun hire Frëndinnen" handelen, déi armenesch Staatsbierger sinn.

Nieft dem franséische President, dee vun engem "Drama, dat eis all schockéiert" geschwat huet, huet och de President vun der FNSEA erkläert, datt "dës Aart vun Drama an deem besonnesche Moment, deen d'Landwirtschaft erlieft, schwéier z'erdroen ass".