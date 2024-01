An néng Uertschaften am Norde vu Kolumbien goufen Temperature vun iwwer 40 Grad gemooss. D'Caniculle begënschtegen och d'Ausbrieche vu Bëschbränn.

Deemno sinn déi kolumbianesch Pompjeeën den Ament amgaangen, sechs Bränn ze läschen, dovunner een an de Bierger ronderëm d'Haaptstad Bogotá. Den Ëmweltministère huet an dem Kontext och gewarnt, datt sech d'Loftqualitéit an der Stad däitlech verschlechtere wäert.

D'Hëtzt am südamerikanesche Land hänkt mam Wiederphenomen "El Niño" zesummen, duerch dat d'Waasser am Pazifik méi waarm gëtt an Auswierkungen op d'Klima huet.