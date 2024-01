D'Baueremaniffen a Frankräich gi weider an hunn och Auswierkungen op Lëtzebuerg. Zanter Donneschdegmoien 9 Auer ass d'A31 a béid Richtunge blockéiert.

Dës Blockad op der Héicht vun Diddenuewen soll nach bis e Freideg Nomëtteg daueren. D'Diddelenger A3 a Richtung Frankräich ass dowéinst vun der Ausfaart Diddeleng-Zentrum u gespaart. Deviatioune lafen iwwer d'A13 a Richtung Péiteng bis d'Jonctioun Esch an iwwer d'A4 a Richtung Esch.

Organiséiert ass de Blockage vun de Jeunes Agriculteurs de Moselle an der Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles (FDSEA). De Protest riicht sech ënnert anerem géint Ëmweltoplagen, héich Energiekäschten an de Präis vum Agrardiesel, wouduerch si eegenen Aussoen no dorunner gehënnert ginn "ze produzéieren a kompetitiv ze sinn en Vue vun Importer, déi net ënnert dëse Contraintë leiden", esou d'Manifestanten.

Ma net just a Frankräich gëtt protestéiert, och bei eisen däitschen Nopere koum et zu Maniffe vu Baueren. Uganks des Mounts beispillsweis och an der Géigend vun Tréier.

Eng Renconter tëschent der Lëtzebuerger Bauerenallianz, der Bauerenzentral an dem Landwirtschaftsministère gouf et hei am Land iwwerdeems e Mëttwoch. Weider Reuniounen, beispillsweis mat de Schwéngsbaueren, si scho festgeluecht. D'Landwirtschaftsministesch Martine Hansen ass dann och e Freidegmoien eis Invitée vun der Redaktioun.

Méi Detailer fannt Dir bei eise Kolleege vun RTL Infos.