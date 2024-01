Den 88 Joer ale Fritzl war bis ewell an enger "Anstalt fir geeschteg abnorm Rechtsbriecher" inhaftéiert, elo soll en an en normale Prisong verluecht ginn.

Wéi en zoustännegt Geriicht en Donneschdeg decidéiert huet, wäert de Fritzl domadder net virzäiteg aus der Haft entlooss ginn, säin Affekot wëll nächst Joer awer eng entspriechend Demande erareechen. D'Geriicht hat decidéiert, datt d'"Monster vun Amstetten", wéi en an der Press genannt gouf, "net méi geféierlech" wier.

De Josef Fritzl hat wärend 24 Joer seng Duechter an engem Keller am éisträicheschen Amstetten gefaange gehalen a reegelméisseg vergewaltegt. D'Duechter huet insgesamt 7 Kanner op d'Welt bruecht, vun deenen eent kuerz no der Gebuert gestuerwen ass. Dräi vun de Kanner hu mam Fritzl a senger Fra a sengem Haus gewunnt, déi aner mat der Mamm am Keller.

D'Dot ass eréischt un d'Ëffentlechkeet komm, nodeems déi eelst Duechter krank ginn ass an an e Spidol misst. 2009 gouf de Josef Fritzl zu liewenslaangem Prisong verurteelt. Seng Kanner an Enkelkanner liewen haut ënnert engem neien Numm op enger onbekannter Plaz.