En Donneschdegowend soll den Zyklon "Kirrily" iwwer d'Küst vum australesche Bundesstaat Queensland zéien. Dat mat bis zu 165 Kilometer an der Stonn.

Réischt am Dezember ass den Zyklon "Jasper" iwwer Australien gezunn an huet dobäi eng Wandvitess vu bis zu 220 Kilometer an der Stonn erreecht. Och wa "Kirrily" als manner staark gëllt, warnen d'Autoritéiten, datt och dësen immens zerstéieresch ka ginn an an der Lag ass, Diech vun Haiser ze rappen an d'Stroumversuergung z'ënnerbriechen.

An de betraffene Géigenden am Bundesstaat Queensland sinn d'Schoulen en Donneschdeg zou bliwwen, d'Autoritéiten hunn entspriechend Moossnamen ergraff an Noutënnerkënft ageriicht. Och goufe bis zu 40.000 Sandsäck en Place gesat, fir méiglechen Iwwerschwemmunge virzebeugen.

Op d'mannst bis e Freideg sollen d'Awunner a Sécherheet bleiwen, heescht et vun den Autoritéiten. Och eng ganz Rei Flich an der Regioun goufen ofgesot, wéi och Feierlechkeeten am Kader vum australeschen Nationalfeierdag de 26. Januar.