De Leetzëns vun der Europäescher Zentralbank bleift fir déi 3. Kéier hannertenee konstant. Domat bleift de Leetzëns beim aktuellen Niveau vu 4,5 Prozent.

De Conseil vun der Europäesch Zentralbank war zu Frankfurt fir seng éischt Sitzung vum Joer beieneen, wou decidéiert gouf, datt et bei enger Zënspaus bleift. Domat geet d'EZB virop net op d'Fuerderung no enger Baisse vun den Zënsen an.

Schonn am Oktober an Dezember d'lescht Joer hat d'EZB de Leetzëns net verännert. Den Taux fir Geld, dat d'Banke bei der EZB dierfe parken, bleift domat bei 4%.

D'Pëtrolspräisser sinn donieft en Donneschdeg och geklommen. De Präis fir e Barrel Brent, also 159 Liter, läit domat bei 80,39 US-Dollar, dat sinn 35 Cent méi wéi e Mëttwoch.

Wat bedeit eng Zënspaus vun der EZB?

Mat enger Zënspaus bleiwen d'Zënssätz fir Prêten an Depote vu Banke onverännert. Esou eng Decisioun hëlt d'Europäesch Zentralbank, fir d'Ekonomie ze stabiliséieren an d'Inflatioun am Kader vun hiren Zilvirschrëften ze halen. Aktuellt Zil vun der EZB si mëttelfristeg stabil Präisser bei engem Inflatiounstaux vun 2,0 Prozent.

Eng Hausse vun den Zënse géing et méi deier maachen, Prêten opzehuelen an deemno och d'Ekonomie bremsen. Mat enger Baisse vun den Zënse ginn d'Prête méi bëlleg an d'Wirtschaft acceleréiert.

Wat ass de Leetzëns?

De Leetzëns vun der Europäescher Zentralbank ass den Zënssaz, fir deen d'Banke vun der EZB Sue léine kënnen. D'Europäesch Zentralbank leet de Leetzëns fest a beaflosst d'Tauxen, déi d'Banken un hir Clientë weiderginn.