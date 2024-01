Iwwer 3 Méint no der Attack vun der Hamas op Israel wier d’Gazasträif zu engem groussen Deel zu enger Ruin ginn, soen d’Vertrieder vun diversen ONGen.

Et sinn Zuelen, déi schockéieren. Iwwer 3 Méint no der Attack vun der Hamas op Israel hu bei der Äntwert duerch déi israeelescher Arméi iwwer 25.000 Mënschen an der Gazasträif hiert Liewe verluer. Dovunner 10.000 Kanner. 60.000 Mënsche goufe blesséiert. 85 Prozent vun der Populatioun sinn deplacéiert, wat 1,9 Millioune Leit sinn. Hir Situatioun ass desolat. Haiser, Schoulen, Infrastrukture sinn zerstéiert. D'Versuergung mat Liewensmëttel ass fir vill Mënschen net méi garantéiert. Kee Spidol ass nach komplett a Betrib. 2 vun den 3 Klinicke funktionéiere guer net méi.

8 Organisatiounen aus der Zivilgesellschaft* hunn dofir en Opruff fir en Duerchgräife vun den internationalen Organisatioune relancéiert. "Mir kënnen net weider nokucken. Mir brauchen en direkten an dauerhafte Waffestëllstand", fuerdert d'Magali Paulus vun CELL. Doriwwer eraus misst de Blocus vu Gaza opgehuewe ginn, fir dass déi humanitär Hëllef kann erakommen. Kloer wier, dass ouni e Waffestëllstand och d'Geiselen net wäerte befreit kënne ginn.

"Honger an Duuscht ginn als Krichswaffe genotzt", mengt de Claude Grégoire vum CPJPO. Et misst ee sech och d'Fro vum wierklechen Objektiv vun der israeelescher Regierung stellen. Hie schwätzt hei vun engem Socio-zid. E Poet wier ëmbruecht ginn, en Direkter vun engem Spidol verschleeft. Et wier eng systematesch Zerstéierung vun enger Gesellschaft. Muséeën, Kierchen, Moscheeë wiere futtigemaach ginn. Et wier wéi wann een d'Memoire an d'Identitéit wéilt ausläschen. Och d'Julie Smit vun der ASTAM erzielt, dass Israel géing probéieren, de Patrimoine a Westjordan ze zerstéieren. Zum Beispill géingen zanter Jore Stroossennimm ëmgeännert ginn.

D'Organisatiounen hoffen op eng Zwee-Staate-Léisung. D'EU hätt als Handelspartner vun Israel och d'Mëttelen, fir dat duerchzesetzen. Wann déi lëtzebuergesch Regierung et och wierklech géing eescht mengen, da soll se de Staat Palästina unerkennen, huet de Claude Grégoire betount. Dëst hätte schonn 138 Länner op der Welt gemaach. Israel misst sech aus Gaza zréckzéien, well een och do e Recht op Demokratie an Autonomie hätt.

Amnesty International fuerdert dann och, dass d'Krichsverbriechen op béide Säiten opgeschafft ginn, fir dass den Affer Gerechtegkeet zoukënnt. Dofir wier eng international Enquête néideg, sou den Alessandro Morini vun Amnesty International.

Net just an der Gazasträif, mee och am Westjordanland géing sech d'Situatioun weider zouspëtzen. Bal 6.000 Leit wieren hei verschleeft ginn. Déi israeelesch Arméi géing do geziilt Haiser an Infrastrukture futtimaachen. "Warscheinlech fir Drock op d'Populatioun ze maachen", sou d'Schlussfollgerung. D'Situatioun wier explosiv. Duerch den Ausbau vun den israeelesche Siidlunge géing déi palästinensesch Bevëlkerung ëmmer weider verdriwwe ginn. Déi international Gemeinschaft misst d'Aen ophalen, wat do passéiert.

*Amnesty international, Action solidarité tiers monde, Cell, Comité pour une Paix juste au proche orient, Friddens- a Solidaritéitsplattform, Médecins sans frontières, Méedecins du monde, Unicef Luxembourg