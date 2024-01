Zu Montabaur bei Koblenz koum et en Donneschdeg de Moien zu enger grujeleger Dot. Dräi Mënsche koumen dobäi ëm d'Liewen.

Dréngende Verdacht gëtt et elo géint de 37 Joer ale Jong vun engem vun den Affer.

Den däitsche Staatsbierger gëtt beschëllegt, en Donneschdeg an de fréie Moiesstonnen säin 68 Joer ale Papp, deem seng 39 Joer al Fra an hire gemeinsame Jong vun 3 Joer doutgemaach ze hunn. Wéi de Parquet zu Koblenz matdeelt, geet een den Ament vun engem Familljesträit als Ausléiser aus. De presuméierten Täter a seng dräi Affer hunn zesummen an dem nämmlechte Gebai gewunnt.

De Beschëllegte soll kuerz no der Dot seng Partnerin ugeruff hunn, an hir gesot hunn, datt hie grad dräi Mënschen doutgemaach hätt. D'Fra huet doropshin d'Police alarméiert.

Wou d'Beamten op der Plaz ukomm sinn, huet sech de Verdächtegen am Tatort verschanzt. Wärend op der Plaz Polizisten mat dem Mann geschwat hunn, gouf gläichzäiteg d'Wunngebitt ofgespaart, fir sécherzegoen, datt keen aneren zu Schued kënnt.

No stonnelaange Verhandlungen mat der Police koum et du géint der Mëtteg zu engem weidere Schoss. De presuméierten Täter hat sech dem Parquet no mat "warscheinlech suizidaler Ofsicht" an de Kapp geschoss. Hie gouf schwéier blesséiert an ee Spidol bruecht, wou de Gehierdoud vum Mann festgestallt gouf.

Deem leedende Procureur no lafen d'Ermëttlungen zu den Ofleef vun der Dot, dem méiglechen Motiv an de geneeën Hannergrënn den Amen op Héichtouren.