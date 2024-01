Wéi reell ass d'Gefor, datt Russland d'NATO ugräife kéint? Ass Europa preparéiert?

"Eng Attack vu Russland ass net eminent", sou de Chef d’État-major vun der Lëtzebuerger Arméi, Steve Thull am RTL-Interview. De Krich an der Ukrain géif awer d'Bereetschaft vu Moskau weisen, d'Waffen anzesetzen. Dofir wier et wichteg, datt ee kuckt sech opzestellen, fir de Fall wou.

Wat d'russesch Invasioun vun der Ukrain ubelaangt, sou hält de Generol fest: Europa an den amerikanesche Partner hätte sech gutt opgerappelt, fir zesummen dat néidegt ze maachen, fir datt d'Ukrain iwwerliewe kéint. Ma et géif een awer och gesinn, wou d'Limitte wieren:

"Mir kommen aus enger Period eraus, wou ganz laang vill gespuert ginn ass. An d'Capacitéiten, déi sinn dann haut an Europa an dem Defense-Beräich net méi do, fir elo esou vill Munitioun ze produzéieren an och Militärgeräter, wéi d'Ukrain se an engem grousse Krich, wéi deen, dee mer elo gesinn, brauch.", sou de Generol Thull.

D'russesch Invasioun vun der Ukrain huet d'geopolitesch Kaarten nei gemëscht. Fridde war op ee Coup keng Normalitéit méi. D'europäesch Waffenindustrie war a bleift iwwerfuerdert. Op eemol sinn nees dräi Produktiounslinnen néideg, wou just nach eng leeft.

"Europa ass ëmmer kapabel, sech ze verdeedegen, mee déi grouss Fro, déi sech stellt: Zu wéi engem Präis?" Well Europa laang vun enger grousser Friddensperiod profitéiert huet, géif et den Ament nach u Material, Leit an Training feelen, fir de Feind op der Grenz ze stoppen. "Do si mer awer alleguerten amgaangen, dorunner ze schaffen.", sou de Generol.

Mat Bléck op d'Walen an Amerika läit eng Fro op der Hand: Kann Europa sech ouni d'US-Army verdeedegen?

Rezent Aussoe vum Republikaner Donald Trump ginn ze bedenken, wat eng amerikanesch Ënnerstëtzung ubelaangt. A Fro gestallt, huet den Trump an der Vergaangenheet jo och d'NATO. Op den Donald Trump ugeschwat, seet de Generol, de Republikaner misst fir d’éischt emol d’Wale gewannen. An dann: "Ech mengen hie gesäit jo och geopolitesch, wat amgaang ass ze geschéien an da muss en dat och vläicht nach eng Kéier Revue passéieren. Et ass esou, datt Europa eng gewësse Wehrhaftegkeet huet. Déi ass do, mee déi ass momentan vläicht nach net gutt genuch, fir direkt esou e grousse Schock op der éischter Linn ze absorbéieren."



Et wier wichteg, datt d'EU-Staate weider zesummenhalen. D'Europa vun der Defense misst endlech Realitéit ginn.

Et gëtt opgerëscht. Et gëtt zesummen trainéiert. Fir Schlagzeile suergt den NATO-Manöver Steadfast Defender, deen dës Woch ugefaangen huet. 90.000 Zaldoten, déi wärend véier Méint mobiliséiert ginn. Sou vill waren et der zanter dem Enn vum Kale Krich net méi. En Exercice, deen u sech zanter Jore geplangt ass, elo awer eng ganz aner Bedeitung kritt. D'Lëtzebuerger Arméi ass dës Kéier net direkt engagéiert.

Stéchwuert Ofschreckung. Béid Säiten, de Westen a Russland, hu virop eng Kaart an der Hand: Atomwaffen.

Den Ament géif den nukleare Schierm funktionéieren, sou de Generol: "Ech mengen de Nuklearschierm, deen huet wierklech eng ofschreckend Wierkung. An den Nuklearschierm ass och op där anerer Säit dee Punkt, firwat dee Krich an der Ukrain och nach esou laang dauert. Well wa Russland net och Nuklearwaffen hätt, da sinn ech iwwerzeegt, datt och do schonn aner Solutioune fonnt gi wären. Do gesäit een, dat ass op där enger Säit eng Kéier en negative Punkt an dësem Fall, par Rapport zu der Ukrain, mee elo, par Rapport zu eis, ass et e Pluspunkt. Well dat doten ass ee vun deene ganz grousse Punkten, wou d'Russe sech et awer dräimol iwwerleeën, fir da schlussendlech sech ze woen, Europa z'attackéieren."