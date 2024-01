Sexuell Gewalt géint Kanner a Jugendlecher huet et an der evangeelescher Kierch an Däitschland méi ginn, wéi bis ewell gemengt ass.

Dat wéist eng Etude, déi vun der evangeelescher Kierch selwer an Optrag gi gouf, an déi en Donneschdeg virgestallt gouf. Doran ass vun op d’mannst 2.225 Betraffenen an knapp 1.260 Täter riets An dat wier "just d’Spëtzt vum Äisbierg", well déi allermeescht Fäll net méi retracéiert kënne ginn. Déi kommissaresch Cheffin vun der evangeelescher Kierch Kirsten Fehrs huet sech erféiert gewisen an all Betraffenen ëm Verzeiung gefrot.