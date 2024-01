Den IGH huet e Freideg eng urgent Decisioun an der Affär vun der Plainte, déi Südafrika géint Israel deposéiert huet, getraff.

Dat héchste Geriicht vun de Vereenten Natiounen huet de Reprochen, déi Südafrika a senger Plainte formuléiert hat, a villen Hisiichten zougestëmmt. Den IGH verlaangt vun Israel, dass urgent Mesure geholl ginn, fir ze verhënneren, dass déi palästinensesch Zivilbevëlkerung zu Schued kënnt. Allerdéngs gëtt Israel net explizitt dozou opgefuerdert, seng militäresch Operatioun ze stoppen.

Wourëms geet et?

Südafrika hat beim Internationale Geriichtshaff zu Den Haag eng Plainte géint Israel deposéiert. An dëser reprochéiere si der israeelescher Regierung, bei hirem Virgoen an der Gazasträif géint d'Vëlkermordkonventioun vun de Vereenten Natiounen ze verstoussen. Déi israeelesch Arméi géif e Vëlkermord un der palästinensescher Zivilbevëlkerung begoen.

Wat bedeit dës éischt Decisioun vum Internationale Geriichtshaff

D'Opfuerderung vum IGH, dass Israel e Schued un der palästinensescher Zivilbevëlkerung verhënnere muss, stellt nach keen Urteel duer. Bis den IGH esou eent fält, kéint et nach Joren daueren. Ma fir eng urgent Decisioun ze huelen, misst Israel Experten no net beweisen, dass Israel e Vëlkermord begeet. Den Noweis, dass et e plausibele Risk vun engem Vëlkermord gëtt, géif duergoen.

Bleift d'Fro, ob Israel wéinst der Decisioun vun e Freideg eppes u sengem virgoen an der Gazasträif ännere wäert. Op d'mannst déi initial israeelesch Reaktioun op déi südafrikanesch Plainte léisst hei Zweiwel opkommen. De Premier Netanjahu hat an dësem Zesummenhang annoncéiert, dass ee sech net géing ophale loossen. Net vun Den Haag, net duerch eng "Achs vum Béisen" an och duerch soss keen.

Wat wier, wann et zu engem definitiven Urteel kéim?

Am Prinzip musse Staaten, déi den Internationale Geriichtshaff unerkennen, sech un dësem seng Urteeler halen. Allerdéngs huet den IGH keng Ressource, fir seng eegen Urteeler duerchzesetzen. Den IGH hat jo och Russland opgefuerdert, den Ugrëffskrich géint d'Ukrain ze stoppen.