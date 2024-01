79 Joer ass et hier, datt d'KZ Auschwitz vun de sowjeteschen Truppe befreit gouf. Zeien aus deene schwéieren Zäite ginn et der haut ëmmer manner.

Viru genee 79 Joer, de 27. Januar 1945, ass d'KZ zu Auschwitz duerch sowjetesch Truppe befreit ginn Déi haten no 3 Joer bei St. Petersburg de Kessel vun den Hitler-Truppen duerchbrach kritt a si Richtung Weste gezunn. An der Provënz Schlesien, eng 50 Kilometer vu Krakau am Südweste vu Polen sinn d'sowjetesch Zaldote beim Konzentratiounslager Auschwitz ukomm.

79. Joresdag vun der Befreiung vum KZ Auschwitz / Reportage Jean-Marc Sturm

Auschwitz-Birkenau war dat gréisste KZ am Drëtte Räich

Et war Konzentratiouns- a Vernichtungslager zugläich.

De ganze Camp hat eng Surface vun iwwer 50 Quadratkilometer, 10 dovunner eleng fir d'KZ. Auschwitz steet wuel fir d'Éiwegkeet fir pueren Horror, fir dat, wat de Mënsch fäeg ass, anere Mënschen unzedoen.

Et ass d'Symbol vu Massemord. Bannent 5 Joer sinn 1,1 Millioune Kanner Fraen a Männer zu Auschwitz ëmbruecht ginn. 900.000 direkt den Dag vun hirer Arrivée. 9 vun 10 Affer goufen higeriicht, nëmme well se Judde waren.

Endléisung hunn d'Nazien et genannt, an der Gaskummer, duerch Erschéissen, un Honger, Ënnerernierung oder mënschenonwierdegen Experimenter.

Enn d'lescht Joer bei der Visitt vun der EU-Beoptraagte fir d'Lutte géint Antisemitismus, sot de Xavier Bettel, dass jidderee sech d'Gedenkplaz Auschwitz soll ukucke goen.

Margot Friedländer - Zäitzeien

Et ginn net méi vill Zäitzeien, déi KZer iwwerlieft hunn. Eng vun hinnen ass d'Margot Friedländer, mam Meederchersnumm Bendheim, si krut am November 102 Joer.

Hire Papp ass 1942 wéinst senge jiddeschen Originnen am KZ Auschwitz ëmbruecht ginn. Hir Mamm an hire Brudder d'Joer drop och zu Auschwitz. Si koum 1944 an d'Lager Theresienstadt an huet do hire Mann kennegeléiert. Och deem seng Famill war a KZer ermort ginn. D'Koppel war an d'USA ausgewandert. 2010 koum d'Margot Friedländer zeréck op Berlin.

D'Margot Friedländer sot sech rezent nach op WDR entsat iwwer d'Neesopflame vum Antisemitismus an Däitschland op pro-palästinensesche Manifestatioune bei Deeler vun de Lénk- a Rietsextreemen an Deels och an der politescher Mëtt.

© AFP

D'UNO huet de 27. Januar zum internationalen Dag gemaach fir d'Erënnerung un d'Milliounen Affer vum Holocaust.

E Samschdeg den Owend ass eng Zeremonie zu Esch a Presenz ënnert anerem vum Premier Luc Frieden