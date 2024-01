Am Juni 2019 gouf offiziell bekannt, dass d'USA vu Groussbritannien eng Ausliwwerung vum Julien Assange fuerderen.

Am Januar 2021 hat e brittescht Geriicht dës Ufro an éischter Instanz refuséiert. Dat wéinst de Konditiounen, ënnert deenen de Julien Assange an amerikanescher Haft liewe misst a wéinst der méiglecher Gefor vun engem Suicide. Am Dezember vum nämmlechte Joer huet e Beruffungsgeriicht d'Verbuet vun der Ausliwwerung annuléiert. Dat well d'USA Zousécherungen hisiichtlech de Konditioune vun der Haft gemaach haten. En éischten Appell vum Assange géint d'Ausliwwerung war am Mäerz 2022 vum ieweschte brittesche Geriicht, dem Royal Court of Justice, refuséiert ginn.

Ma wou ass den Dossier vun enger méiglecher Ausliwwerung vum Julien Assange un d'USA drun, wat sinn déi méiglech nächst Etappen a wéi stinn dem Grënner vu Wikileaks seng Chancen, nach eng Kéier e Liewen a Fräiheet féieren ze kënnen?

Op dës Punkten ass de franséische Journalist an Expert am Dossier Assange Viktor Dedaj e Freideg am Kader vun enger Pressekonferenz zu Lëtzebuerg agaangen.

Déi nächst decisiv Deeg an der Affär ëm eng méiglech Ausliwwerung sinn deemno den 20. an den 21. Februar. Op dësen Deeg wäert dat iewescht brittescht Geriicht decidéieren, ob de Julien Assange nach eng Kéier géint seng Extraditioun dierf an Appell goen.

Et kéint een iwwerdeems net soen, wéi laang et dauert, bis de Royal Court of Justice an dëser Fro eng Decisioun hëlt. Et géif hei kee maximalen Delai ginn. Generell géif ee constatéieren, dass déi brittesch Justiz sech bei der Decisioun an der Affär Assange vill Zäit géing loossen.

No enger Decisioun vum ieweschte brittesche Geriicht géife sech zwee méiglech Zenarien erginn. An deem éischten dierft den Assange net méi an Appell goen. An deem Fall wieren dem Julien Assange seng Moyene virun der brittescher Justiz epuiséiert. Eng potenziell lescht Méiglechkeet wier dann eng Plainte virum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter. Dësem gehéiert Groussbritannien als Ënnerzeechner vun der Europäescher Mënscherechtskonventioun och nom Brexit nach un. Ma et géif sech d'Fro stellen, ob e Prozess virun dësem Geriicht eng Ausliwwerung temporär blockéiere géif. D'Vergaangenheet hätt gewisen, dass déi brittesch Justiz sech net onbedéngt duerch Decisioune vun externen Institutiounen iwwerzeege léisst.

Am aneren Zenario géif dem Assange seng Defense op engem vun de 17 Punkten, op deem si eng Revisioun verlaangen, Recht kréien. An deem Fall hätt een e bësse Sputt, fir d'Ëffentlechkeet weider iwwer d'Affär opzeklären.

Schliisslech kéint och déi aktuell innepolitesch Situatioun an den USA dem Julien Assange an d'Kaarte spillen. Et géif eng gewësse Warscheinlechkeet ginn, dass den Joe Biden, sech der Affär Assange net matzen am Walkampf vun de Presidentiellen unhuele wéilt, well d'Saach sech potenziell och géint hien dréie kéint. Fir de Fall vun enger Trump-Victoire misst een iwwerdeems och net onbedéngt mat enger Ausliwwerung rechnen.

Dem Julien Assange säi leschten Appell géif also ënner politesche Konditioune passéieren, déi ganz anere wären, wéi nach virun zwee Joer. Ënner anerem hätte mëttlerweil ronn 80 Prozent vun der australescher Populatioun e positiivt Bild vum Wikileaks-Grënner. Bei de leschte Walen an Australien haten iwwerdeems alleguer d'Kandidate sech zum Dossier Assange positionéiert. Och d'Representantin vun der brittescher Kroun an Australien huet sech positionéiert a gemengt, dass den Dossier misst op en Enn kommen. Ausserdeem hätten esouwuel Politiker vun der australescher Majoritéit ewéi och vun der Oppositioun am Parlament e Bréif un de brittesche Justizminister ënnerzeechent, an deem gefuerdert gëtt, dass de Julien Assange seng Fräiheet zeréckkritt. Dat nämmlecht gëtt an engem Bréif gefuerdert, dee vu Vertrieder vu béide Parteien aus dem amerikanesche Kongress ënnerzeechent gouf.