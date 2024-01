Als Reaktioun op d'Bauereprotester a Frankräich huet de Premier Gabriel Attal e Freideg verschidde Mesurë bekannt ginn.

A Frankräich gëtt op eng geplangt Steiererhéijung fir Agrardiesel verzicht, dat huet de franséische Premier e Freideg bei enger Visitt vun engem landwirtschaftleche Betrib zu Montastruc-de-Salies am Südweste vu Frankräich ugekënnegt. Donieft huet hien de Baueren "zéng direkt Vereinfachungsmesuren" fir de Bürokratieofbau zougeséchert. Déi wichtegst Baueregewerkschaft huet no der Pressekonferenz vum Atal erkläert, trotz den Ukënnegunge géing ee mat de Blockade vu Stroossen an de Protester am ganze Land weidermaachen.

Déi franséisch Regierung wollt d'Steieren um Agrardiesel bis 20230 Schrëttweis an d'Luucht setzen, dorop gëtt elo verzicht.

Virun der Visitt vum Premier Attal an dem Landwirtschaftsminister Marc Fesneau zu Montastruc-de-Salies hat déi gréisst Baueregewerkschaft FNSEA eng Lëscht vun 140 Fuerderunge presentéiert. Wichteg ass de Bauere virun allem eng Baisse um Präis vum Agrardiesel, manner Bürokratie a manner Ëmweltoplagen.

A Frankräich waren e Freideg ronn 400 Kilometer Autobunn gespaart, beispillsweis an der Géigend vu Montpellier an tëscht Narbonne a Perpignan.

D'Protester haten och Repercussiounen op de Grenzverkéier an an aus Richtung Lëtzebuerg. D'A31 bei Thionville war bis e Freideg den Owend gespaart. Weider Informatiounen am Artikel vun RTL Infos.