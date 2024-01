An den USA geet de Sträit tëscht Demokraten a Republikaner ëm de Grenzschutz a Waffeliwwerungen un d’Ukrain weider.

De President Joe Biden huet d’Republikaner e Freideg dozou opgeruff, engem Finanzpak fir d’Grenzsécherung zouzestëmmen. Am Senat solle sech béid Parteien zwar openeen zoubeweegen, mee d’Republikaner blockéieren am Representantenhaus.

Grond dierften an éischter Linn d’Presidentewalen am November sinn. Zanter dem Ufank vum Krich an der Ukrain virun zwee Joer hunn d’USA der Ukrain Militärhëllefen an Héicht vu 44 Milliarden Dollar geliwwert respektiv zougesot.