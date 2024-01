Méi wéi 340 Feiere goufen notéiert, 26 sinn der nach am gaangen.

Eent vun deene gréisste Feier ass just 900 Meter ëstlech vun der Haaptstad Bogota. Eng Partie Leit hu musse behandelt ginn, well se den Damp ageotemt hunn. Läschfligere sinn am Asaz, fir d’Flame meeschter ze ginn. Dat südamerikanescht Land erlieft ee vun deene wäermste Januaren zanter Joerzéngten.