De fréiere President a wuel neie Kandidat fir d'Republikaner ass géint de Kompromëss, deen dem Biden seng Partei am Senat proposéiert huet.

"Ech hu léiwer kee Gesetz, wéi e schlecht Gesetz", sot den Trump bei engem Evenement am Kader vu senger Walcampagne e Samschdeg zu Las Vegas.

De Biden dogéint steet weider hannert sengem proposéiere Kompromëss. Dat sot hie bei enger Ried, déi hien am South Carolina gehalen huet. Den aktuellen Entworf géif nämlech déi "häertst" Grenzreform vun allen Zäiten aleeden. Mat dësem Gesetz kéint de President am Noutfall den Accord ginn, fir "d'Grenzen zouzemaachen, bis se nees ënner Kontroll sinn", esou de Biden. "Wann d'Gesetz haut a Kraaft géif trieden, géif ech d'Grenz direkt zoumaache loossen an alles séier an d'Rei bréngen".

Den Trump huet a senger Ried d'Situatioun vun den US-Grenzen als "Katastroph" bezeechent. D'Grenze missten "direkt" zougemaach ginn. Zu Las Vegas huet hien dann och nach betount, datt, sollt hie President ginn, géif hien alles maachen, fir de betraffenen Deel vun der Grenz ofzespären. Hie géif dofir och op Police a Militär zeréckgräifen.

Aktuell gëtt et jo e gréissere Sträit tëscht den Demokraten, déi d'Regierung stellen, an de Republikaner, déi an der Oppositioun sinn. Zanter Woche siche béid Parteien am US-Senat no engem Kompromëss, fir d'Situatioun ëm de Grenzschutz ma och ëm weider Hëllefen fir d'Ukrain an de Grëff ze kréien. D'Republikaner hu proposéiert, dem Biden seng Militärhëllefe fir d'Ukrain matzedroen, wann am Géigenzuch Mesurë geholl ginn, fir d'Grenz mat Mexiko besser ofzesécheren.

De Biden huet béit Säiten opgefuerdert, sollte si et mam Grenzschutz eescht mellen, en Accord ze fannen, deen net un d'Parteie gebonnen ass, an hie géif dësen dann och direkt ënnerschreiwen. Observateuren dogéint soen awer, datt egal wéi een Deal do géif erauskommen an egal wéi gutt dee wier, den Trump dësen ëmmer ofleene géif, well soss de Biden dëst als Victoire fir sech ka verzeechnen. Vill vun de Republikaner awer stinn hannert dem Donald Trump, wat d'Fanne vun engem Kompromëss am Waljoer nach méi schwéier mécht.