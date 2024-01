Um Sonndeg de Moie koum et wuel géint Glatäis e puer Kilometer hanner Tréier zu engem Accident, an deen dräi Ween verwéckelt waren.

Ganz kloer, wisou et zu dësem Accident kënnt, ass et nach net, ma d'Police op der Plaz geet dovun aus, datt déi glat Strooss hei eng Roll kéint gespillt hunn. Bei der Kollisioun tëscht den dräi Autoe si fënnef Persounen, dorënner ee Kand, zum Deel schwéier blesséiert ginn. Nodeem si nach op der Plaz behandelt goufen, koume si an d'Spidol.

© Agentur Siko

De westleche Contournement vu Schweich huet fir d'Zäit vun de Rettungs- an Opraumaarbechte misse gespaart ginn. Déi dräi Ween si en Totalschued, heescht et an der Meldung weider.