Wärend enger reliéiser Zeremonie hunn e Sonndeg de Moien zwee maskéiert Männer eng italieenesch Kierch zu Istanbul attackéiert.

Wéi et vum tierkeschen Inneminister heescht, wier bei dëser Attack eng Persoun, déi de Gottesdéngscht besicht huet, dobäi ëm d'Liewe komm. Weider heescht et, datt d'Ugräifer et wuel op dës Persoun ofgesinn haten. Lokale Medien no sinn awer och aner Persoune blesséiert ginn, dat gouf bis ewell awer nach net offiziell confirméiert. D'Motiv vun der Dot ass och nach net kloer, ma d'Ermëttlunge lafen.

Vum Inneminister Ali Yerlikaya heescht et weider, datt een dës Attacke géif condamnéieren. Änlech Téin komme vum italieeneschen Ausseminister, deen d'Dot verurteelt an de Betraffenen an hire Famillje säi Bäileed ausschwätzt. Den Antonio Tajani huet dann och d'Ausso vun den tierkeschen Autoritéiten, datt een alles géif maachen, fir d'Täter, déi de Fridden am Land stéieren, zu Rechenschaft ze zéien, ënnerstëtzt.

De Poopst Franziskus huet der betraffener Kierch Ënnerstëtzung zougeséchert. Réischt am Dezember haten déi tierkesch Sécherheetsautoritéiten 32 Persoune festgeholl, well se Supporter vun der Terrormiliz Islamesche Staat solle sinn an Attacken op Kierchen, Synagogen an déi irakesch Ambassade geplangt solle hunn.