E Sonndeg de Moien ass e klenge Fliger an der Rue de la Sauvenière zu Spa, net wäit ewech vum Aérodrome, erofgefall.

Wéi en Zeien de lokale Medien matgedeelt huet, hätt de Fliger wuel en Auto getraff. Wärend bis ewell nach net villes offiziell bekannt gemaach gouf, heescht et, datt et sech bei der Maschinn ëm e Fliger géif handelen, deen an Däitschland ugemellt ass.

Och ëm wien et sech bei den Doudegen handelt, ass am Moment nach net kloer. An den enge Medien heescht et, datt et wuel de Pilot a Copilot aus dem Fliger sinn, op anere Plazen ass et ze liesen, datt den zweeten Doudegen eng Persoun wier, déi nieft dem Auto, dee getraff gouf, stoung.