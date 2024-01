An Däitschland sinn dëse Weekend op en Neits honnertdausende Leit op d'Strooss gaangen, fir géint "riets" ze protestéieren.

Bei honnerte Manifestatioune sinn e Samschdeg an e Sonndeg wéi schonn de leschte Weekend honnertdausende Bierger a Biergerinnen an Däitschland op d'Strooss gaangen. Si Demonstréiere fir d'Erhale vun der Demokratie a géint Rietsextremismus.

Och an der Grenzregioun gouf et grouss Aktiounen. Zu Tréier hu sech dausende Leit virun der Porta Nigra versammelt fir Rietsextremismus déi rout Kaart ze weisen. Der Police no sollen et ronn 10.000 Participanteë gewiescht sinn. Och zu Bitburg gouf et dëse Weekend eng grouss Manifestatioun.

Demonstratioun zu Tréier / © Sarah Cames / RTL Demonstratioun zu Tréier / © Sarah Cames / RTL Demonstratioun zu Tréier / © Serge Pauly / RTL

An Nordrhein-Westfalen hu sech an der Landeshaaptstad Düsseldorf der Police no e Samschdeg eleng 100.000 Mënsche versammelt.

Gréisser Protester gouf et e Samschdeg och zu Mannheim (Baden-Württemberg) oder zu Oochen (Nordrhein-Westfalen). Hei sinn der däitscher Police no jeeweils eng 20.000 Mënschen zesummekomm. Zu Bocholt (Nordrhein-Westfalen) sinn d'Beamte vun iwwer 9.000 Participanten ausgaangen, zu Lübeck (Schleswig-Holstein) vun 8.000 Mënschen an zu Hildesheim (Niedersachsen) vu ronn 7.500 Leit.

De leschte Weekend haten der däitscher Police no eng 910.000 Mënschen a ganz Däitschland demonstréiert.