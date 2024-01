D'Ukrain ass op d'Hëllef ugewise vun den USA an der EU, fir de Krichseffort géint Russland kënnen ze stemmen.

De Krich am Noen Osten den Ament an d’Walen an den USA si weider Suergen - net nëmme fir Kiew. Virop ass d'Ukrain awer beméit, um Agenda ze bleiwen an Transparenz ënner Beweis ze stellen. An deem Sënn war dës Woch d'Kira Rudik, eng ukrainesch Parlamentarierin, zu Lëtzebuerg op Visitt an de Petz Bartz hat d'Geleeënheet, mat hir iwwert déi aktuell Entwécklung ze schwätzen.

Déi finanziell Hëllef aus dem Westen ass iwwerliewensnoutwenneg fir d'Ukrain. Vum US-Kongress gëtt et elo, Enn Januar, nach keng definitiv Zouso fir 60 Milliarden US-Dollard. An der EU soll den 1. Februar eng Decisioun fale fir 50 Milliarden Euro op 4 Joer. Mee Kiew selwer huet Alternative virgeschloen, déi dem Weste manner géifen op der Täsch leien.

D'Kira Rudik, liberal ukrainesch Deputéiert: Demokratesch Länner hunn den Ament 10 Mol esou vill russescht Geld, wat do gebunkert gouf. Ech mengen déi logesch, fair a verstänneg Manéier wier et, déi Fongen ze confisquéieren amplaz den US-amerikaneschen oder den europäesche Steierzueler ze belaaschten, fir der Ukrain ze hëllefen. Mir schwätze vu 500 Milliarden US-Dollar. Et wier genuch, net nëmme fir déi lafend Ausgaben, mee och fir den Neiopbau vun der Ukrain.

Sue komme just vu baussen. Eng aner Suerg zu Kiew ass awer d'Rekrutéierung vum Militär bannent dem Land. Leit, déi sech virun zwee Joer fräiwëlleg gemellt haten, sinn zum Deel nach ëmmer un der Front. D'Rekrutéierung ass net populär, och net an der Ukrain, mee et féiert kee Wee derlaanscht.

Kuckt, dat hei ass e Krich tëschent David a Goliath. Dat war den éischten Dag scho kloer. A mir wäerten der ni kënne esou vill an d’Schluecht schécke wéi Russland. Mir gebrauchen duerfir eng aner Strategie. Mir musse méi intelligent sinn, méi séier, méi onofhängeg a klengen Detachementer, déi hir eegen Decisiounen huelen. Mir sinn och méi modern a benotze méi Dronen an nei Technologie. A mir brauche méi sophistiquéiert Waffen, wa mer se kënne vun onsen Alliéierte kréien. Mir kënne Leit net esou asetze wéi Russland. Si hunn dee sowjetesche Plang, fir Fleesch an d'Schluecht ze puchen. Mee si sinn en autoritäre Regime an d'Leit kënnen net matschwätzen.

Wéi een Impakt hätt ee Walresultat an den USA am November op déi ukrainesch Sécherheet an natierlech och op déi europäesch? Virop gëllt et, egal wéi déi finanziell Sécherheet vun der Hëllef ofzesécheren. Do géif och Lëtzebuerg eng Roll spillen.

Et gëtt russescht Geld, dat agefruer ass, hei zu Lëtzebuerg. Staatlecht russescht Geld. Mee et sinn och Fongen hei vun Oligarchen, déi bis elo laanscht déi Restriktioune koumen. Dat aussergewéinlecht un autoritäre Regimmer ass, dass Leit Geld maachen um Bockel an um Misär vun aneren an dann an Europa komme fir se auszeginn. Si kafe keng Villaen mëtten a Russland. Si schécken hir Kanner och net a Russland op d’Schoul an hir Fraen och net a Russland fir Shopping.

Duerfir wier et der ukrainescher Parlamentarierin no wichteg, fir prezis ze iwwerpréiwen, wie sech um russesche Krichseffort beräichert hätt an dann net nëmme Sanktiounen ze deklaréieren, mee och esou wäit et geet se ze confisquéieren.