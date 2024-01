15’000 Beamten, gepanzert Ween an Helikopteren wëllen déi annoncéiert Belagerung vun der franséicher Haaptstad verhënneren.

Paräis an déi zwee Fluchhäfen sollen accessibel bleiwen. D’Bauere wëllen dat awer net, mä si wëllen d’Haaptachse zousetzen.

De franséische Premier Attal hat dem Secteur e Freideg no deeglaange Protester relativ breet Zougeständnesser gemaach. Dat wier awer just e Brochdeel vun den 120 Fuerderungen vun de Gewerkschaften, heescht et an der Begrënnung vum Protest-Dag haut.