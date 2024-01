Vun der Gazasträif, iwwer d'Ukrain, bis dee bal vergiessene Konflikt am Sudan. Humanitär Organisatioune wéi MSF stinn och dëst Joer viru gewaltegen Defien.

Et wiere virop, vum Mënsch kreéiert Krisen, déi d'humanitär Organisatioune viru gewalteg Erausfuerderunge géife stellen.

Dramatesch Situatioun an der Gazasträif

Hei pochen d'MSF op hir neutral Positioun a fuerderen: "Nous demandons en fait un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ceci pour qu'en fait les combats cessent et que l'on puisse prendre la mesure des besoins de la population au niveau médical, qui sont extrêmement importants pour le moment."

Béid Säiten, Israel an d'Hamas, missten endlech internationaalt Recht respektéieren. Klinicken, Gesondheetszenter, medezinescht Personal dierften net weider als militäresch Zilscheif geholl ginn. Nëmmen nach sechs vu 40 Klinicke kënnen an der Gazasträif Patienten ophuelen.

No zwee Joer Krich, bleift d'Ukrain en Hotspot

D'Kommissariat fir d'Mënscherechter vun de Vereenten Natiounen hält fest: bis Enn vum leschte Joer sinn nieft Zéngdausenden Zaldoten, op d'mannst 10.190 Zivilisten ëm d'Liewe komm. Op d'mannst 19.140 Ziviliste wiere blesséiert ginn. Et vergeet kaum en Dag, wou net weider Mënsche verletzt ginn, wou Leit fir medezinesch Urgencen aus der Schosslinn eraus, evakuéiert musse ginn.

"On a mis en place des trains médicalisés. Actuellement nous avons deux de ces trains. Ce sont vraiment des trains, qui étaient avant à usage civil, que nous avons transformés en mini-hôpitaux de campagne pour pouvoir évacuer des personnes qui en ont besoin."

Déi sougenannte vergiesse Konflikter: Beispill Sudan

25 Millioune Mënschen, dorënner 14 Millioune Kanner wieren an Nout, sou de Büro fir d'Koordinatioun vun humanitäre Missioune bei de Vereenten Natiounen.

"Il y a une malnutrition aiguë qui se développe auprès de millions de personnes. On parle de près de 4 millions d'enfants. Ce sont vraiment des besoins qui sont énormes, nous observons cela. Et nous observons une réponse humanitaire qui est insuffisante."

Fir Schlagzeilen hunn 2023 och Naturkatastrophe gesuergt

D'Äerdbiewen an der Tierkei, mat iwwer 55.000 Doudeg, 2 Millioune Mënschen ouni Dag iwwert dem Kapp. Am Maroc 3.000 Doudeg. D'"Flutkatastroph" a Libyen, mat op d'mannst 3.800 Doudegen. 43.000 Mënschen, déi alles verluer hunn. D'Katastrophen a Kricher, déi d'ONG'e generell an d'MSF speziell ënner Drock setzen. D'Hëllef muss net just geleescht, mä och finanzéiert ginn. Médecins sans Frontières verzichten zanter 2016 bewosst, op staatlech Gelder, op Fonge vun der EU. "En 2016, l'Union Européenne a fait un accord pour protéger ses frontières, un accord avec la Turquie. Et nous étions, nous MSF, en désaccord avec cet accord."

D'ONG ass haut zu iwwer 99 Prozent op Privatdonen ugewisen, also Geld vu Privatpersounen, awer och Entreprisen. Och a wirtschaftlech méi schwéieren Zäite bleift den Thomas Kauffmann optimistesch. D'Lëtzebuerger géife spendabel bleiwen.