10 Mënschen, dorënner 9 Schülerinnen an 1 Sécherheetsmann goufe beim Amoklaf an der Belgrader Schoul den 3. Mee 2023 vun engem 13 Joer alen Täter erschoss.

E Méindeg soll de Prozess ufänken, dat géint dem Täter seng Elteren, souwéi och géint de President vum Schéissclub, an deem de Papp angeeblech mat sengem Fils d'Schéisse soll geüübt hunn, a géint een Instructeur vun dësem.

De Parquet fuerdert Medieberichter no 12 Joer Prisong fir de Papp, zwee an een halleft fir d'Mamm a jeeweils dräi Joer fir President an Instructeur vum Schéissclub. Dem Papp gëtt deemno reprochéiert, säi Fils am Ëmgang mat Waffe geschoult an den Zougank zu dësen net gutt genuch geséchert ze hunn. Och soll hien de Jong mat an de Schéissclub geholl hunn, wou dësen och selwer mat enger Waff geschoss huet.

Och der Mamm gëtt schwéier Vernoléissegung reprochéiert. De President vum Schéissveräin an en Instructeur an dësem, musse sech wéinst Falschausso veräntwerten. Der Police géigeniwwer hat de President behaapt, him wier net bekannt, ob de Papp zesumme mam Fils un engem vun de Schéissstänn present gewiescht wier an och net ob de Papp dem Jong eng Waff ginn hätt fir selwer ze schéissen. Hätt hien dëst gesinn, hätt hien et och net erlaabt, esou de President lokale Medien no. D'Beweiser sollen allerdéngs géint dës Aussoe schwätzen.

Well de Jong zum Zäitpunkt vun der Dot manner wéi 14 Joer al war, kann hie serbeschem Recht no net strofrechtlech verfollegt ginn. Den Ament befënnt hie sech an enger psychiatrescher Klinik. De serbesche President Aleksandar Vucic hat no der Dot ugekënnegt, d'Alter fir strofrechtlech Responsabilitéit vu 14 op 12 Joer erofzesetzen. Och gouf eng massiv Verschäerfung vun de Waffegesetzer am Land ugekënnegt. Enger Etüd no sollen a Serbien op all 100 Awunner 39 Waffe kommen. Trotzdeem gëllen Amokleef am Balkanstaat als éischter ongewéinlech.

Nëmmen een Dag no der Dot un der Vladislav-Ribnikar-Schoul koum et a Serbien zu engem weideren Amoklaf an der Géigend vun de Stied Mladenovac a Smederovo, wou een Täter insgesamt 9 Persounen erschoss an 12 blesséiert hat. D'Doten haten doropshi landeswäit Protester ausgeléist.