Zanter de 70er Jore gouf de Satoshi Kirishima a Japan gesicht. No bal 50 Joer op der Flucht konnt de 70 Joer ale Mann festgeholl ginn.

Nëmme kuerz Zäit méi spéit ass de Satoshi Kirishima gestuerwen. Dat melle japanesch Medien. De Flüchtegen hat Kriibs a gouf ënnert falschem Numm an d'Spidol ageliwwert. Well hien Angscht hat ze stierwen an net ënnert engem falschen Numm stierwe wollt, huet hie seng richteg Identitéit matgedeelt. E Méindeg de Moien ass de Satoshi Kirishima dunn am Alter vu 70 Joer gestuerwen.

Wéinst engem Bommenattentat vu Lénksextremisten ass hien zanter den 1970er Jore gesicht ginn. Wéinst enger Foto vun him op engem Plakat vun der Police war de Mann a ganz Japan bekannt.