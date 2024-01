Et si grujeleg Uschëllegungen, déi zu Valencia géint véier Spuenier am Alter tëscht 41 a 74 Joer erhuewe ginn.

Déi presuméiert Läichenhändler ginn ënner anerem beschëllegt, Dokumenter gefälscht ze hunn, fir Läichen aus Spideeler a Fleegeheemer un Universitéite verkafen ze kënnen. Déi Verantwortlech vun engem Pompes-funèbres an zwee Mataarbechter goufe festgeholl.

Wéi et an engem Communiqué vun der Police heescht, wiere Läiche fir 1.200 Euro d'Stéck fir Studienzwecker un Universitéite verkaaft ginn. Enger Uni wieren doriwwer eraus d'Anäscherunge vun 11 Mënschen a Rechnung gestallt ginn, déi sech esou awer net an de Registere vun de stättesche Krematorien erëmfonnt hunn.

D'Ermëttlunge goufen Ufank 2023 opgeholl, nodeems d'Police vu Valencia gemierkt huet, datt de Kierper vun engem Doudege vun engem Pompes-funèbres net de Virschrëften entspriechend aus der Läichenhal vun engem Spidol geholl gi war. Souwuel de Regëster vun dem Pompes-funèbres, wéi och d'Dokumenter, déi dem État civil virgeluecht gi sinn, schénge gefälscht gewiercht ze sinn.

Weider Ermëttlungen hunn der Police no deemno erginn, datt zwee Mataarbechter vum Betrib d'Läich an den eegene Besëtz geholl hätten, fir se ze verkafen, amplaz de Verstuerwenen ze begruewen. Wéi et an der spuenescher Zeitung "El País" heescht, hätt et net laang gedauert, ier d'Police op ee weideren, ganz änleche Fall gestouss ass, an deem ee Verstuerwenen aus engem Fleegeheem geholl gi wier.

Déi Beschëllegt hätten no Verstuerwene gesicht, déi keng Famill haten oder Auslänner waren, oder déi a prekäre Verhältnesser gelieft hunn, heescht et am Communiqué vun der Policía Nacional. Esou hätten d'Mataarbechter vum Pompes-funèbres séchergoe wëllen, datt d'"Spenden" net vu Familljememberen hannerfrot géife ginn.

D'Police hätt iwwerdeems awer och Onreegelméissegkeete bei den Anäscherunge vun de Läiche festgestallt. D'Pompes-funèbres hätten eng Universitéit méi wéi 5.000 Euro fir 11 Anäscherunge gefrot, déi esou awer ni an de Regëstere vun der Stad Valencia opgedaucht wieren. Et géif esou schéngen, wéi wann déi Verdächteg d'Sezéierung vun de Läichen ausgenotzt hätt, fir si mat an d'Särg vun anere Verstuerwenen ze leen. Et wier och méiglech, datt e puer Läiche beieneen an engem Duerchgang ageäschert gi wieren, fir esou Suen ze spueren a gläichzäiteg d'Uni facturéieren ze kënnen.