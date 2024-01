En Donneschdeg stellt sech um EU-Spezialsommet iwwer finanziell Hëllefe fir d‘Ukrain eraus, ob 26 Staats- a Regierungscheffe sech géint ee wiere kënnen.

26 géint 1. sou kéint sech den ausseruerdentlechen EU-Sommet dësen Donneschdeg resuméieren, wou d'Blockage-Positioun vun Ungarn fir der Ukrain weider Moyenen ze ginn, op d'Onversteesdemech vun den EU-Partnerlänner stéisst.

Fir den Ausseminister Xavier Bettel dierft een lo net an eng Eskalatioun vu Menacen verfalen, dat nodeems jo den ungaresche Premier Orban aus dem Sall gaange war, fir d'Unanimitéit fir d'ukrainesch EU-Bäitrëttsgespréicher z'erreechen.

Fir de Lëtzebuerger Ausseminister wier et wichteg, datt d'Staats- an Regierungscheffen dësen Donneschdeg Faarf bekennen a Kloertext schwätzen. Och dat ungarescht Vollek misst sech d'Fro stellen, op wéi enger Säit vun der Geschicht si wéilten stoen, wann et em de Krich an der Ukrain geet.

De Xavier Bettel huet sech um Bord vum EU-Ausseminister-Conseil e Méindeg zu Bréissel indirekt un de Viktor Orban adresséiert.

Den Ausseminister Xavier Bettel zu Bréissel

Zanter Dezember gëtt mat der Ukrain verhandelt, wéi et kann um EU-Sommet zu engem Accord kommen. Et geet ëm en 50-Milliarde-schwéieren Hëllefspak fir d'Ukrain, verdeelt iwwer 4 Joer.

Wéinst ungaresche Verstéiss géint den "Etat de droit" leien iwwerdeem Subventiounen vun 20 Milliarden Euro bei der EU op Äis, sou datt den Orban lo pokere muss, fir un dës Suen ze kommen.

Gespaant dierf ee lo sinn, wéi eng Coulisen vu Menacen lo opgebaut ginn, fir de Viktor Orban op d'Linn vun der EU ze bréngen. Deen dramateschste Schrëtt wier et Ungarn via den Artikel 7 d'Stëmmrecht am EU Conseil ewech ze huelen. Datt et zu der néideger 26 zu Eent Majoritéit kënnt, ass awer komplett onsécher.

Aussepolitesch Chamberkommissioun schwätzt vun "Erpressung"



En Donneschden wäert sech also op engem EU-Spezialsommet iwwer finanziell Hëllefe fir d‘Ukrain erausstellen, ob 26 Staats- a Regierungscheffen sech géint ee wiere kënnen, deen sech konsequent queesch stellt.

Déi zoustänneg Chamberkommissioun schwätzt vun Erpressung - Rep. Pierre Jans

Den Ungar Victor Orban géif d‘Europäesch Unioun erpressen. Dat war e Méindeg de Moien vun e puer Memberen vun der aussepolitescher Chamberkommissioun ze héieren. De Premierminister Luc Frieden war do fir d‘Deputéiert driwwer z‘informéieren, wéi eng Positioun hien zu Bréissel anhuele wäert.

Den Hëllefspak fir d‘Ukrain fir déi nächst Joren steet nach zum Vott. 17 Milliarden Direkthëllefen aus dem EU-Budget. 33 Milliarden als Prêt. Doriwwer waren 26 EU-Staats- a Regierungscheffen sech scho Mëtt Dezember eens, erënnert de Premier Luc Frieden: "Mee den ungaresche Premier blockéiert. An deene leschten Deeg a Wochen ass mengen Informatiounen no op ungarescher Säit och kee Progrès geschitt. D‘Fro stellt sech also wat een da mécht? Mir hätten als Lëtzebuerg gär eng Léisung zu 27. Déi Suen fir d‘Ukrain sollen aus dem Europäesche Budget kommen. Wann dat net de Fall ass, muss een aner Alternativen kucken. Mä déi sinn net einfach."

D‘Milliarden aus nationale Budgeten zesumme sammelen, géif vill Zäit kaschten well wuel och Parlamenter e Wiertche matzeschwätzen hätten. Riets a lénks liest een an der Presse vu Pläng, fir Ungarn ekonomesch oder institutionell ënner Drock ze setzen.

De Franz Fayot vun der LSAP: "D‘Pressioun geet an d‘Luucht. An tëscht gëtt iwwer d‘Prozedur vum Artikel 7 am Accord iwwer d‘Grondwäerter vun der EU diskutéiert, dat heescht fir Ungarn seng Stëmmen am Europäesche Rot ewechzehuelen. Dat ass awer eng schwéier Prozedur. Et muss een hoffen, dass deen Drock deen elo entstanen ass duergeet."

De President vun der aussepolitescher Kommissioun Gusty Graas, DP, schléisst sech un: "Et ass wierklech ze hoffen, dass hei en Duerchbroch geléngt. D‘Ukrain brauch eng massiv Ënnerstëtzung. Och Lëtzebuerg ass ganz kloer op der Linn."

Lëtzebuerg wäert sech um Sommet och éischter deenen uschléissen, déi d‘Hoffnung an de Viktor Orban nach net opginn hunn. D‘Sam Tanson vun déi Gréng: "De Premierminister sot och, et misst een oppassen Ungarn net ze vill ze isoléieren. All Moossnam wou een den ungaresche Regierungschef isoléiert, wäert hien doheem ausschluechten. Dat ass kontraproduktiv am Sënn vun engem zolitte Rietsruck an Ungarn awer och europawäit."

Erpressen dierft een sech awer och net loossen. E schwierege Spagat also, wann ee gläichzäiteg haart bleiwen a Fangerspëtzegefill weise muss.

D‘RTL-Reporter wäerten iech en Donneschden op Radio, Tëlé an Internet vu Bréissel um Lafenden halen.