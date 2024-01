Mat hiren deels spektakulären Aktiounen, bei deene sech op d'Strooss gepecht gouf, gouf den Aktiviste-Grupp bekannt.

Majo elo soll awer Schluss domadder sinn. An Zukunft wéilt een nämlech ënnert enger anerer Form protestéieren, esou de Grupp.

✊ Ungehorsame Versammlungen statt Kleben & Straßenblockaden.



✈️ Proteste an den Orten der Zerstörung, direkte Konfrontation mit Politiker:innen.



🤝 Wir ändern unsere Protestform und Forderung - bist du jetzt dabei?



ℹ️ Unsere Strategie 2024 hier: https://t.co/k7yvqjH2OB — Letzte Generation (@AufstandLastGen) January 29, 2024

Et wéilt een an Zukunft op d'Festpechen op de Stroossen a Kräizunge verzichten, et wéilt een gären aner Forme vu Protest notzen, fir op de Klimawandel opmierksam ze maachen. Majo et wier awer nees net z'ignoréieren, heescht et weider. Vu Mäerz un wäerten dës Versammlungen a ganz Däitschland ufänken, wou een och nees wäert fir Opreegung suergen, dat a vill méi grousse Gruppe wéi bis ewell.

Dobäi kënnt, dass een déi "Verantwortlech fir d'Zerstéiere vu vum Klima an Zukunft verstäerkt wäert konfrontéieren a Politiker an aner wichteg Playeren ëffentlech wäert zur Ried stellen".