Transparency International huet en Dënschdeg de Welt-Korruptiounsindex fir d'Joer 2023 erausginn.

An dësem kënnt Lëtzebuerg mat engem Score vun 78 op déi 9. Plaz vun den am mannste korrupte Staaten a verbessert sech domadder am Verglach zu 2022 ëm eng Plaz.

De Welt-Korruptiounsindex regroupéiert 180 Länner a moosst d'Korruptioun an dësen op enger Skala vun 0 bis 100. Jee méi niddereg de Score ass desto méi grouss ass de Problem vun der Korruptioun am ëffentleche Secteur an deem concernéierte Land.

Iwwer zwee Drëttel vun de Länner hunn e Score vu manner ewéi 50, wat op uerg Probleemer mat Korruptioun hindeit. 23 Länner haten zejoert en esou nidderege Score ewéi nach ni.

Ënnergruewe vun de Justizsystemer e Problem

E grousse Probleem gesinn d'Auteure vum Ranking doranner, dass d'Justizsystemer weltwäit méi schwaach ginn. Esouwuel autoritär ewéi och demokratesch Staats- a Regierungscheffe géifen dru schaffen, d'Justiz an hire Länner ze ënnergruewen. Dat géif dozou féieren, dass de Risk vu Korruptioun an deene betraffene Länner wiisst, well Leit, déi a Korruptioun verwéckelt sinn, manner Konsequenzen ze fäerten hunn.

Firme mat Sëtz a wéineg korrupte Länner sinn a global Korruptiounsfäll verwéckelt

Länner, déi en héije Score hunn - an deenen d'Korruptioun also vergläichsweis niddereg ass - hunn iwwerdeems mat engem Korruptiounsproblem ze kämpfen, deen net an hirem Score gespigelt gëtt. Multinational Firme mat Sëtz an dëse Länner sinn nämlech a vill vun den internationalen, grenziwwergräifende Korruptiounsfäll verwéckelt. Zum Beispill wann dës Firme Regierungsvertrieder an anere Länner bestiechen, fir sech e geschäftleche Virdeel ze verschafen.

Mat engem Score vun 11 war Somalia zejoert dat korruptste Land op der Welt. Am mannste korrupt war iwwerdeems Dänemark. Dat mat engem Score vun 90.