De Konzern Nestlé Waters huet bestätegt, mat Ultravioletten- an Aktivkuelefilter geschafft ze hunn, fir Mineralwaasser opzebereeden.

De Konzern reagéiert domat e Méindeg den Owend op eng Ufro vun der AFP, nodeems déi franséisch Dageszeitung "Les Echos" dat gemellt hat.

Nestlé soll déi franséisch Autoritéiten awer schonn 2021 driwwer informéiert hunn, illegal Methode genotzt ze hunn. Dëst wier deemools gemaach ginn, fir d'Liewensmëttelsécherheet ze garantéieren.

Betraff waren d'Marken Vittel, Contrex, Hépar a Perrier. Nestlé huet d'Opbereedungsmethoden domat justifiéiert, dass et Verännerungen an der Ëmwelt vun de Quelle gouf, déi et schwiereg gemaach hätten, déi weesentlech Eegenschafte vum Waasser bäizebehalen.

De franséische Wirtschaftsministère huet matgedeelt, dass ee keng gesondheetlech Risike konnt feststellen, bei de Waasserfläschen, déi mat der illegaler Method behandelt gi waren. Et géif sech wuel ëm Bedruch handelen, ma um Niveau sanitär, wier d'Sécherheet verstäerkt ginn.

Nestlé huet dann nach wësse gedoen, dass ee verschidde Quellen, déi fir d'Produktioun vun Hépar a Contrex genotzt goufen, opginn hätt, well dës ze vill kontaminéiert waren.

Et goufen dann och all déi illegal Filteren aus de Produktiounsanlagen erausgeholl, verséchert Nestlé.