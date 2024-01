Trotz Zousoen um Dënschdeg vum franséische Premier Gabriel Attal un d'Landwirtschaft geet d'Mobiliséierung vun de Bauere am ganzen Hexagon virun.

All 8 Autobunnen a Richtung Paräis si mat Traktere blockéiert, dorënner strategesch Achsen wéi d'A7, d'A9 an d'A64.

Gedreet gëtt och dermat eng ganz Rei Peagen viru Lyon zou ze setzen.

E grousse Konvoi mat engen 200 Gefierer ass iwwerdeem weider ënnerwee an Direktioun vun de Maartshalen vu Rungis - d'Bauere fueren op Nationalstroossen, fir déi grouss Achsen ze evitéieren. D'Liewens-Oder Rungis gëtt groussraimeg vu Police a Gendarmerie ofgespaart.

An aneren Deeler vum Land ginn nieft Autobunnen och gréisser Supermarchés-Depoten oder Fluchhäfen zougesat. D‘Police probéiert ënnert anerem, mat gepanzerte Gefierer an Helikopter d‘Protester an der Gidd ze halen.

A sengem Discours, deen d'Baueren net iwwerzeege konnt, hat de Premier Attal ë.a. versprach, datt bis Mëtt Mäerz all europäesch Hëllefen sollen iwwerwise ginn. Schonn déi nächst Woch soll iwwerdeem en Hëllefsfong speziell fir d'Wënzer deblockéiert ginn.

Um Mëttwoch reest de franséischen Agar-Minister Marc Fesneau iwwerdeem op Bréissel, fir den Traitement vun den EU-Subsiden ze acceleréieren.