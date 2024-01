Déi chineesesch Autoshiersteller schwätze vu 4.91 Milliounen exportéierten Autoen 2023, bei der chineesescher Douane ass esouguer Rieds vu 5,22 Milliounen.

Dëst wier eng massiv Hausse vu 57% par-Rapport zu 2022. D'Exporter aus japanescher Produktioun sollen zejoer dogéint bei nëmme 4,42 Millioune geleeën hunn, d'Japaner produzéieren dofir awer och däitlech méi am Ausland wéi d'Chineesen. Wärend bannent Japan 2022 ronn 7,84 Milliounen Autoe produzéiert goufen, waren et bei japaneschen Hiersteller am Ausland bal 17 Milliounen.

Wat de Verkaf vun Elektroautoen ugeet, läit Japan mat nëmmen 1,7% allerdéngs wäit hannendran. Wärend et a China bal 20% waren, louch den Undeel a Westeuropa bei 15%, an den USA bei 5,3%.