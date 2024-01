Et war eng ganz emouvant Commemoratiouns-Zeremonie e Mëttwochmoien am däitsche Bundestag, fir den Affer vum Nationalsozialismus z'erënneren.

Dat 79 Joer nom Enn vum Hitler-Terror-Regimm. De 27. Januar 1945 hate sowjetesch Zaldoten d'Vernichtungslager Auschwitz liberéiert, do wou iwwert eng Millioun Leit vun den Nazien ermord goufen. Absënns ergräifend war e Mëttwoch den Temoignage vun der 91 Joer aler Eva Szepesi, déi 1944 mam läschten Transport an d'KZ Auschwitz-Birkenau koum an do den Nazi-Horror am Camp erlieft an iwwerlieft huet.

Extrait Eva Szepesi

"Es war nie wichtiger als jetzt" - däitlech an determinéiert Wierder vun der Holocaust-Iwwerliewender Eva Szepesi, déi iwwer Minutte laang Standing Ovations am Berliner Bundestag fir hir kloer Wierder krut. D'Presidentin vum Bundestag huet an hirem Discours iwwerdeems d'Manifestatioune vun de leschte Wochen ugeschwat, déi et iwwerall an Däitschland géint Haass, Antisemitismus a Rietsextremismus goufen.

Dëst hätt gewisen, wéi "wehrhaft" déi däitsch Demokratie an d'Bierger wieren, woubäi si d'Opkomme vum Juddenhaass als "Schan" fir d'Land bezeechent huet.

Et misst een der Bärbel Bas no, elo de Courage hunn, fir net de Mond ze halen, opzestoen a fir Valeure vun Humanitéit a Responsabilitéit anzestoen.

Extrait Bärbel Bas

An der Zeremonie huet och den Zeie vun der zweeter Generatioun Marcel Reif geschwat, deem säi Papp den Holocaust iwwerlieft hat. Wéi de Journalist an der Plenière vum Bundestag sot, géifen déi aktuell Anti-Riets-Maniffen him Courage maachen, dat genee no der liewenslaanger Devise vu sengem Papp "Sei ein Mensch!".