Fënnef Vulkanausbréch an e puer Äerdbiewen a bal véier Joer. D'Regioun ëm d'Fëscherstad Grindavik huet aktuell mat Naturkatastrophen ze kämpfen.

An engem Interview erzielt eng Awunnerin, wéi d'Situatioun aktuell an der islännescher Stad Grindavik ass. Verschidde Leit, wéi hir Elteren, hunn hei alles opginn a sinn op eng aner Plaz geplënnert. No de villen Vulkanaktivitéiten hunn d'Leit an der Géigend u sech nach just eng Fro: Wou ass déi nächst Eruptioun?

800 Joer laang war et ronderëm Grindavik roueg, zielt de Buergermeeschter Fannar Jónasson, ma elo fänken d'Aktivitéite vum Vulkan nees un. Et huet ee bis ewell dat Bescht gemaach, fir d'Duerf mat verschiddene Strukturen ze schützen, an et wäert een och an Zukunft alles maachen, fir d'Leit weider ze protegéieren.

Grindavik ass ee vun de wichtegste Fëscherhäfen an Island, ma an engems och déi Géigend, déi aktuell am meeschte vun de Vulkanaktivitéite betraff ass, seet den Infrastrukturminister Sigurdur Ingi Johannsson. Net wäit vun der Stad ewech steet eng Geothermal-Anlag, déi also Elektricitéit duerch d'Energie vun der Äerd produzéiert. Och dës Anlag kéint an Zukunft vun Eruptiounen oder Äerdbiewe betraff sinn.