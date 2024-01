Viru ronn engem Joer goufe virun enger Disko zu Tréier Polizisten attackéiert a blesséiert. E Mëttwoch ass d'Urteel an dëser Affär gefall.

Déi zwee Haapttäter an dëser Affär goufen all Kéiers zu iwwer engem Joer Prisong verurteelt. Fir en 43 Joer ale Mann sinn et ee Joer an dräi Méint, fir säi 17 Joer ale Begleeder sinn et ee Joer a sechs Méint am Jugendprisong. Béid Strofe sinn ouni Sursis gesprach ginn. Déi aner néng Persounen, déi nach an der Affär mat dobäi waren, krute Sozialstonnen oder Geldstrofen.

Wat war geschitt?

Freides de 17. Februar 2023 war d'Police op en Tëschefall virun enger Disko zu Tréier geruff ginn. Stëmmung war aggressiv an d'Beamten, déi als éischt op der Plaz waren, hu missten Ënnerstëtzung ufroen. Wärend si op d'Kolleege gewaart hunn, hate sech eng gréisser Grupp vu Leit zesummefonnt, déi d'Beamen attackéiert hunn. Och hir Kolleegen, déi agetraff waren, goufe mat ënner anerem Gasfläschen oder Eisestaangen ugegraff. D'Beamten hu Pefferspray agesat an ee vun hinnen huet mat senger Waff zwee Mol an d'Luucht geschoss. Doropshin sinn d'Ugräifer fortgelaf, zwee vun hinne goufe festgeholl, an et konnt sech ëm déi fënnef blesséiert Poliziste gekëmmert ginn.

Vill Spekulatioune gouf et dono an de soziale Medien, déi d'Police awer séier probéiert hat, ze ënnerbannen.