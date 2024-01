Den däitsche Geheimdéngscht soll den Hans-Georg Maaßen a sengem internen Informatiounssystem am Beräich Rietsextremismus ofgespäichert hunn.

Recherche vu "Kontraste" a vun "t-online" no soll de Verfassungsschutz eng grouss Unzuel un Informatiounen iwwert de Maaßen zesummegedroen an ausgewäert hunn. Dës Analys hätt dozou gefouert, dass de Maaßen an der Sektioun Rietsextremismus klasséiert gi wier.

Weider heescht et an de Recherche vun de Medien, dass déi zoustänneg Deputéiert am Bundestag an enger geheimer Sessioun iwwert d'Astufung vum fréiere President vum Verfassungsschutz informéiert gi wieren. De Maaßen selwer géif zanter e puer Deeg vum Virgoe vum Geheimdéngscht wëssen. Hien huet der däitscher Inneministesch Nancy Faeser op X reprochéiert, den däitsche Geheimdéngscht fir d'Bekämpfe vun hire politesche Géigner ze mëssbrauchen.

Die #Bundesregierung hat offenkundig Angst vor mir und der #WerteUnion, so dass sie mich durch den #Verfassungsschutz beobachten und verfolgen lässt.



Die nachfolgende Auskunft des #BfV enthält keinerlei substantiierte Belege, die eine Beobachtung rechtfertigen.



Frau #Faeser!… pic.twitter.com/U2qOUvhSrz — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) January 31, 2024

De Maaßen war vun 2012 bis 2018 selwer President vum däitsche Verfassungsschutz, éier hien duerch eng Decisioun vun der däitscher Regierung pensionéiert gouf. Éier hie virun e puer Deeg offiziell aus der Partei ausgetrueden ass, war hien och Member vun der CDU. Hien ass President vun der Werteunion, engem Veräin, dee mat Zäite fir d'Landtagswalen an Thüringen, Sachsen a Brandenburg dëst Joer, eng eege Partei grënne wëll.