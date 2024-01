Zesumme mat engem 17 an 19 Joer ale Kolleeg war den Teenager bei Völklingen an engem geklauten Auto ënnerwee.

De jonken Onéierlechen a seng zwee Begleeder waren nämlech an der Sportshal an d'Vestiaire agedrongen, a wollten do Suen oder Wäertgéigestänn klauen. Ma hinnen ass de Schlëssel fir en Auto, deen um Parking virun der Hal stoung, an d'Hänn gefall.

D'Police gouf iwwregens vu Leit alarméiert, déi de Jugendleche mam Auto begéint hunn. Dës Zeie waren wéinst dem Faarstil vum jonke Mann der Meenung, datt de Chauffer vum Gefier däitlech ze déif an d'Glas gekuckt hat. De Won konnt och no kuerzer Zäit vun der Police ugehale ginn.

Déi dräi Teenager am Gefier goufen heem bruecht an hiren Elteren ausgeliwwert, schreift d'Police. Ermëttlunge goufen ageleet. Den Auto koum zeréck bei säi Besëtzer.