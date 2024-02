Schonn um Virowend vum Spezial-Sommet zu Bréissel hunn Honnerte Baueren de Quartier vun den EU-Institutioune besat.

Kuerz virun 23 Auer en Donneschdeg den Owend sinn déi verschidde Cortègen an der belscher Haaptstad ukomm. Et sollt eng laang, a virun allem haart Nuecht ginn. D'Tute vun de schwieren Traktere war op Kilometer ze héieren. Virum Europaparlament hunn d'Bauere Feier ugefaangen, fir sech ze wiermen.

Am Laf vum Freideg de Moien si Riede virum Gebai vum Conseil geplangt, an deem op deem Ament d'Staats- a Regierungscheffen zesumme sinn. De Protest soll de ganzen Donneschdeg daueren, iert d'Baueren sech dann Owes nees op de Wee fir Heem maachen.

Déi belsch Baueren kréien e Freideg Hëllef vun hiren däitschen a franséische Confrèren, déi och mat der Agrikulturpolitik an hire Länner an der an der EU net averstane sinn. Ëmmerhi sinn och den däitsche Kanzler Olaf Scholz an de franséische President Emmanuel Macron um Sommet.

D'Bauere kommen zu Bréissel un Am Kader vum EU-Sommet wäerten och d’Bauereprotester an Europa Sujet sinn.

Och EU-Budget steet e Freideg zur Debatt

De Budget vun der Europäescher Unioun bis 2027 soll e Freideg zu Bréissel am Idealfall ugeholl ginn. An deem Kader solle weider 50 Milliarden Euro Hëllefe fir d‘Ukrain deblockéiert ginn.

26 sinn der dofir, Ungarn mam Premierminister Viktor Orban stellt sech op en neits queesch. De Lëtzebuerger Premier Luc Frieden huet en Donneschdeg widderholl, dass d‘Alternativen zu 26 héchstens Noutléisunge sollte sinn.

De Luc Frieden zum EU-Budget

"Mir hoffen, dass mir eng Léisung zu 27 fannen, well et geet hei ëm fundamental Prinzippien an Europa. Et geet net nëmmen drëms, der Ukrain als Land ze hëllefen. Et geet drëms, kloer ze maachen, dass een e Land dat vu sengem Noper iwwerfall gëtt, net eleng léisst."

Am Virfeld vum Sommet hat de Vizepresident vum Europaparlament Marc Angel am RTL-Interview betount, Ungarn hätt sech selwer an der EU isoléiert. A wann de Orban effektiv keng Asiicht weise géif, gesäit d‘Europaparlament nach een Auswee: den Artikel 7 am Accord iwwer d‘Grondwäerter vun der Unioun, wou e Memberstaat säi Stëmmrecht ofgeholl ka kréien. Och wann deen Auswee als diplomatesch Atombomm ugesi gëtt. De Marc Angel dozou:

De Marc Angel vu Bréissel

"Et ass eise leschte Moyen. Dofir huet de Conseil gezéckt. Mä deen Artikel ass jo net fir näischt an den Traité geschriwwe ginn. Déi Leit wousste, wat kéint virkommen. Lo si mir an der Situatioun wou d‘Rechtsstaatlechkeet a fundamental Rechter net respektéiert ginn. All Joers mécht d‘Kommissioun e Rapport iwwer d‘Rechtsstaatlechkeet. Et si Fakten, dass déi Situatioun an Ungarn ëmmer méi schlecht gëtt. Mir däerfen eis dat Spillche vum Här Orban net weider gefale loossen. Soss verléiere mir all Kredibilitéit."

Wärend am Conseil de Viktor Orban de Staats- a Regierungscheffe Kappzerbrieches wäert maachen, sinn et dobaussen an de Stroossen ronderëm d‘Baueren.